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06 октября 2020, вторник, 22:22 94
Выборы 2020-10-06T22:45:01+03:00
Українські Новини
Местные выборы-2020: в Черновцах двое кандидатов в мэры сняли свои кандидатуры

Местные выборы-2020: в Черновцах двое кандидатов в мэры сняли свои кандидатуры

Константин Долгий
Выборы, Черновицкая область, Черновцы, Местные выборы-2020
Голосование. Фото: Pixabay
Голосование. Фото: Pixabay

В то время как Центральная избирательная комиссия утвердила протоколы об итогах голосования, в Черновцах двое кандидатов на должность городского головы пожелали снять свои кандидатуры.

Как пишет АСС, об этом заявила глава городской избирательной комиссии Анжела Саинчук.

Свою кандидатуру снял выдвигаемый от партии "Родной город" Василий Продан, который временно исполняет обязанности городского головы Черновцов. Также от участия в выборах отказался самовыдвиженец Илья Хочь.

"Мы уже прекратили принимать заявления от кандидатов, которые снимают свои кандидатуры с выборов как городского головы, так и депутатов. Теперь имеем два заявления от Василия Продана и от Ильи Хочя", — рассказала корреспонденту издания Саинчук.

Она также отметила, что фамилии этих людей не попадут в бюллетень, так как его форму будут утверждать в ближайшее время.

Учитывая уход двух кандидатов за кресло мэра Черновцов будут бороться 14 претендентов:

  • Александра Фищук (самовыдвиженец);
  • Галина Жук (самовыдвиженец);
  • Василий Дутчак (партия "Наш край");
  • Михаил Яринич (партия "Народный контроль");
  • Роман Кличук (партия "Единая Альтернатива" );
  • Владимир Дидух-Кобзарь (самовыдвиженец);
  • Василий Максимюк (партия "Европейская Солидарность");
  • Юрий Ковалец (самовыдвиженец);
  • Алексей Каспрук (отстраненный городской голова, партия "Пропозиція");
  • Юрий Бурега (партия "Батьківщина");
  • Руслан Цаплюк (партия "Сила и честь");
  • Виталий Другановский (партия "Слуга народа");
  • Сергей Качмарский (партия "Побратимы Украины");
  • Виталий Михайлишин (партия "Команда Михайлишина").

Как сообщали Українські Новини, ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что в Одессе кандидатуру Дмитрия Голубова на должность городского головы сняли после личного звонка Президента Владимира Зеленского.

Также сообщалось, что Михаил Добкин снял свою кандидатуру с выборов мэра Харькова.

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