В Украине рекордно выросло количество госпитализированных с коронавирусом — 990 человек за сутки

9 октября было госпитализировано рекордное количество больных коронавирусной инфекцией - 990 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Было госпитализировано 990 человек и это наибольшее количество госпитализаций за все время заболеваемости", - сказал он.

Среди 5 728 человек, у которых 9 октября была подтверждена коронавирусная инфекция, 311 детей и 203 медработника.

Всего с начала эпидемии заболели 16 142 ребенка и 17 596 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября было госпитализировано 852 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось о том, что Денис Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Также по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев переведен из "желтой зоны" эпидемической опасности в "оранжевую", Сумы - из "оранжевой" в "красную", также "красной зоне" остался Канев.

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