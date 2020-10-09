Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания с председателями областных администраций поручил Министерству здравоохранения рассмотреть возможность привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук Украины для увеличения количества койко-мест под госпитализацию больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"По итогам совещания премьер-министр также поручил Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук", - сказано в нем.

Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях Шмыгаль поручил отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Также председателям областных администраций и заместителю министра здравоохранения-главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко поручено поставить на личный контроль работу горячих линий для обращений граждан по вопросам здравоохранения.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на сегодня остается нерешенной проблема с доплатами медицинским работникам за сентябрь.

По его словам, не состоялись выплаты почти в 160 больницах в различных областях.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей обладминистраций. Будем ставить вопрос освобождения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - прокомментировал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Также несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась.

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