подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19
09 октября 2020, пятница, 21:26 11
Кабмин 2020-10-09T21:26:19+03:00
Українські Новини
Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19

Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19

Елена Новикова
Кабмин, Минздрав, Госпитализация, НАНУ, Коронавирус, Денис Шмыгаль, коронавирус в Украине, Ведомственные больницы
Больница. Фото: pexels
Больница. Фото: pexels

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания с председателями областных администраций поручил Министерству здравоохранения рассмотреть возможность привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук Украины для увеличения количества койко-мест под госпитализацию больных коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передают Українськi Новини.

"По итогам совещания премьер-министр также поручил Министерству здравоохранения с целью увеличения количества койкомест проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук", - сказано в нем.

Департаментам здравоохранения в областных и Киевской городской государственных администрациях Шмыгаль поручил отработать маршрутизацию для упорядочения перевозки больных COVID-19.

Также председателям областных администраций и заместителю министра здравоохранения-главному государственному санитарному врачу Виктору Ляшко поручено поставить на личный контроль работу горячих линий для обращений граждан по вопросам здравоохранения.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что на сегодня остается нерешенной проблема с доплатами медицинским работникам за сентябрь.

По его словам, не состоялись выплаты почти в 160 больницах в различных областях.

"Попрошу министра здравоохранения предоставить информацию, на ее основе правительство будет делать представление на Офис Президента для привлечения к дисциплинарной ответственности соответствующих председателей обладминистраций. Будем ставить вопрос освобождения соответствующих руководителей департаментов здравоохранения. Врачи ждали денег, при том, что они были выделены. НСЗУ подписывала контракты круглосуточно и без выходных. Если люди на местах не хотят работать, будем прибегать к жестким мерам", - прокомментировал Шмыгаль.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что началась подготовка к открытию временных госпиталей для больных коронавирусной инфекцией.

Также несмотря на уменьшение количества тестирований, заболеваемость коронавирусом рекордно увеличилась.

Больше новостей о: Кабмин Минздрав Госпитализация НАНУ Коронавирус Денис Шмыгаль коронавирус в Украине Ведомственные больницы

Киев переходит в "оранжевую" зону карантина, Сумы - в "красную": Украина обновила зоны карантина
Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению COVID-19
Новости
Шмыгаль хочет привлечь ведомственные больницы и учреждения НАНУ из-за нехватки мест для больных COVID-19 21:26
В Крыму высох самый большой и известный водопад - Учас-Су 21:11
В Киеве на выходных ограничат движение на улицах Семашко и Якуба Коласа, - КГГА 21:05
Студентов академий Нацгвардии и внутренних дел привлекут к обеспечению безопасности на выборах 21:03
Выходные порадуют теплом, но местами пройдут дожди. Прогноз погоды на 10 октября 21:00
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Планка страхового стажа постепенно поднимается. Какой страховой стаж нужен будет украинцам через несколько лет 05:15
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
больше новостей
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Экс-председатель Высшего совета юстиции предлагает наказывать активистов за вмешательство в работу судей 10:24
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
больше новостей
Общая готовность к отопительному сезону 2020/2021 превышает 95%, — Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok