Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что режим прекращения огня вводится для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Его условия будут согласованы дополнительно.

Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам".

Как сообщали Українські Новини, посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь.

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