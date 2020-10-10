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10 октября 2020, суббота, 09:31 98
Политика мира 2020-10-10T10:15:01+03:00
Українські Новини
Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

Елена Новикова
Перемирие, Азербайджан, Армения, Сергей Лавров, Прекращение огня, режим прекращения огня, Джейхун Байрамов, Зограб Мнацаканян
Конфликт между Арменией и Азербайджаном. Фото: facebook/shushanstepanyan
Конфликт между Арменией и Азербайджаном. Фото: facebook/shushanstepanyan

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Об этом сообщает издание DW.

Отмечается, что режим прекращения огня вводится для обмена удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного комитета Красного Креста. Его условия будут согласованы дополнительно.

Кроме того, Ереван и Баку при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ перейдут к "субстантивным переговорам".

Как сообщали Українські Новини, посольства Украины в Азербайджане и в Армении призывают украинцев воздержаться от поездок в эти страны, а находящихся там — в регионы, приближенные к зоне боевых действий.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не собирается предоставлять Азербайджану военную помощь.

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