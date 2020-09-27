Армения может признать независимость Нагорного Карабаха, — Пашинян

Премьер-министр Армении, где ранее ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, Никол Пашинян заявил, что правительство намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщает aysor.am.

По его словам, этот вопрос как был, так и остается в их повестке.

"Да, такой вопрос как был в нашей повестке, так и остается. Что касается того, идем мы на этот шаг или нет, то мы должны очень серьезно обсудить этот вопрос. Возможно, общественное обсуждение начнется уже во время этого ответа и вопроса. Мы обсуждаем все возможности, все сценарии развития событий", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что то же самое касается также вопроса военно-политического союза с Нагорным Карабахом.

"Он был в нашей повестке, но сейчас вопрос переходит из нашей повестки на наш стол обсуждений", - сказал премьер.

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