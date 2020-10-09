Больше всего в сентябре подорожали образование и ЖКХ, зато снизились цены на еду

В сентябре 2020 года потребительские цены повысились на 0,5%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в сентябре снизились на 0,6%, на одежду и обувь - повысились на 7,9%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 3,6%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,4%, на образование – повысились на 11,0%.

По сравнению с сентябрем 2019 года в сентябре 2020 года потребительские цены повысились на 2,3%.

В январе-сентябре инфляция составила 1,7%.

Как сообщало агентство, в августе дефляция составила 0,2%.

В 2019 году была зафиксирована инфляция 4,1%, в 2018 году - инфляция 9,8%, в 2017 году - инфляция 13,7%, в 2016 году – инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%.

Как сообщали Українські Новини, в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ.

А в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

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