Коктейль из крови жителей Сингапура использовали для лечения Трампа от COVID-19, — СМИ

В то время как каждому жителю Канады пообещали бесплатную вакцину от коронавируса, в Соединенных Штатах Америки для лечения президента Дональда Трампа от заболевания COVID-19 использовали смесь крови троих жителей Сингапура.

Как передают Українські Новини, об этом пишет сингапурское издание The Straits Times.

По словам президента США, ключевым препаратом, который помог ему преодолеть COVID-19, стала экспериментальная разработка REGN-COV2 производства биотехнологической компании Regeneron.

Национальный центр инфекционных заболеваний США (NCID) обратился с просьбой о наборе 20 выздоровевших от COVID-19 людей, образцы которых использовались специалистами Regeneron. Сообщается, что в конечном итоге компания использовала материалы трех пациентов из Сингапура для создания REGN-COV2.

"REGN-COV2 представляет собой комбинацию или "коктейль" двух антител, которые являются белками. Они связываются с вирусом и препятствуют ему вторжению в клетки человека", — говорится в сообщении.

Кроме того, препарат затрудняет мутации коронавируса и способен противостоять антителам, которые в ответ вырабатывает вирус, атакуя его разные участки.

Как сообщали Українські Новини, о том, что Трамп заразился коронавирусом и болен COVID-19 стало известно 2 октября. По словам американского президента, положительный результат теста на коронавирус также получила его супруга Мелания.

Также сообщалось, что во вторник, 6 октября, на фоне улучшения состояния американского президента медики разрешили Трампу выписаться из больницы.

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