В то время как каждому жителю Канады пообещали бесплатную вакцину от коронавируса, в Соединенных Штатах Америки для лечения президента Дональда Трампа от заболевания COVID-19 использовали смесь крови троих жителей Сингапура. Как передают Українські Новини, об этом пишет сингапурское издание The Straits Times. По словам президента США, ключевым препаратом, который помог ему преодолеть COVID-19, стала экспериментальная разработка REGN-COV2 производства биотехнологической компании Regeneron. Национальный центр инфекционных заболеваний США (NCID) обратился с просьбой о наборе 20 выздоровевших от COVID-19 людей, образцы которых использовались специалистами Regeneron. Сообщается, что в конечном итоге компания использовала материалы трех пациентов из Сингапура для создания REGN-COV2. "REGN-COV2 представляет собой комбинацию или "коктейль" двух антител, которые являются белками. Они связываются с вирусом и препятствуют ему вторжению в клетки человека", — говорится в сообщении. Кроме того, препарат затрудняет мутации коронавируса и способен противостоять антителам, которые в ответ вырабатывает вирус, атакуя его разные участки. Как сообщали Українські Новини, о том, что Трамп заразился коронавирусом и болен COVID-19 стало известно 2 октября. По словам американского президента, положительный результат теста на коронавирус также получила его супруга Мелания. Также сообщалось, что во вторник, 6 октября, на фоне улучшения состояния американского президента медики разрешили Трампу выписаться из больницы.