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09 октября 2020, пятница, 00:03 141
Америка 2020-10-09T00:15:01+03:00
Українські Новини
Каждый житель Канады получит вакцину от коронавируса бесплатно

Каждый житель Канады получит вакцину от коронавируса бесплатно

Константин Долгий
Америка, Канада, Джастин Трюдо, вакцина от коронавируса, коронавирус в Канаде, Пандемия коронавируса
Канада. Фото: depositphotos.com
Канада. Фото: depositphotos.com

В то время как Европейский союз заявил о готовности помочь Украине в получении вакцины от коронавируса, премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал каждому канадцы бесплатный доступ к препарату от COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом пишет канадская телерадиовещательная компания CBC.

Жители Канады обеспокоены тем, будут ли они иметь своевременный и свободный доступ к вакцине от коронавируса нового типа, который вызывает заболевание COVID-19.

По словам Трюдо, все вакцины, которые будут одобрены специалистами из Министерства здравоохранения Канады, будут предоставляться канадцам совершенно бесплатно.

Отмечается, что премьер-министр не уточнил в каком порядке будет выдаваться препарат. Идея, по мнению правительства, состоит в том, чтобы в первую очередь обеспечить вакциной работников наиболее уязвимых профессий.

Тем не менее правительство намерено привлечь комитет экспертов, которые помогут властям справедливо распределить вакцины среди населения.

Согласно данным сервиса Worldometer, с начала пандемии в Канаде подтвердили 175 067 случаев заражения коронавирусом нового типа. Побороть заболевание COVID-19 смогли 147 тыс. человек, еще почти 10 тыс. — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Канады Дажстин Трюдо объявил о начале второй волны распространения коронавирусной инфекции в стране.

Также сообщалось, что по прогнозу ученых, международному сообществу потребуется не менее года для того, чтобы восстановиться после последствий пандемии коронавируса.

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