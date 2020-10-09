В доме престарелых в Одесской области зафиксирована вспышка COVID-19

В доме престарелых в Одесской области вспышка COVID-19. Фото: pixabay

В доме престарелых в Одесской области вспышка COVID-19. Фото: pixabay

В Мирнопольском гериатрическом доме-интернате, расположенном в Арцизском районе Одесской области, зафиксировали вспышку коронавируса, тогда как ранее стало известно, что Одессу перевели из "желтой" зоны эпидемической опасности в "оранжевую". Об этом сообщает Думская со ссылкой на главного санитарного врача области Виталия Гончарова.

Сообщается, что в доме престарелых заболели 9 подопечных учреждения и 2 медработника. Госпитализировано 8 человек.

"Пациенты переносят болезнь в легкой и средней форме. Инфекцию в интернат предположительно занесла медсестра интерната.

Круг контактных лиц заразившихся составляет 87 человек. Все они будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней.

Отметим, что в Мирнопольском доме-интернате находятся не только старики, но и люди среднего возраста с различными психоневрологическими заболеваниями", – сообщает Думская.

Как сообщали Українські новини, в одном из домов престарелых в Одесской области вспышку коронавируса уже фиксировали в апреле.

Также в Киевской области в пансионате для престарелых в мае также была зафиксирована вспышка коронавируса.

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