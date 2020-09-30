Словакия повторно ввела чрезвычайное положение из-за Covid-19

В то время, как в Чехии объявили о чрезвычайном положении, правительство Словакии одобрило повторное введение ЧП из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Aktuality.

Чрезвычайное положение снова начнет действовать в Словакии с 1 октября.

В стране уже было введено чрезвычайное положение во время первой волны пандемии - это в основном касалось сферы здравоохранения и социальных услуг и длилось 90 дней, с 16 марта по 14 июня.

Пока неизвестно, в какой степени правительство будет применять его на этот раз.

Премьер Игорь Матович сообщил, что пока чрезвычайное положение вводится на 45 дней. По его словам, после этого правительство оценит, возможно ли возвращение к нормальной жизни.

Согласно Конституции Словакии, чрезвычайное положение может быть объявлено максимум на 90 дней в случае угрозы жизни и здоровью человека. Основные права и свободы в период его действия могут быть ограничены.

В Словакии за последние сутки зафиксировали 567 новых случаев коронавируса, общее число заражений превысило 10 000.



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