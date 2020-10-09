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09 октября 2020, пятница, 22:02 819
Медицина 2020-10-09T22:02:07+03:00
Українські Новини
Степанов рассказал, в каких регионах худшая ситуация с коронавирусом, и обмолвился о дополнительных мерах

Степанов рассказал, в каких регионах худшая ситуация с коронавирусом, и обмолвился о дополнительных мерах

Александр Савич
Минздрав, МОЗ, Максим Степанов, коронавирус в Украине
Степанов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: КМУ
Степанов рассказал, какая ситуация с коронавирусом в Украине. Фото: КМУ

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал о том, готова ли Украина к новой волне коронавируса, а также о том, в каких регионах страны самая тяжелая ситуация с коронавирусом, в то время как в Украине обновили карантинные зоны. Об этом он сообщил в пятницу вечером, 9 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА".

Так, по словам министра, тяжелая ситуация с коронавирусом наблюдается сразу в нескольких областях Украины.

"У нас самая плохая ситуация по количеству больных, уже месяц у нас в лидерах Харьковская область, Одесская область, Сумская область, Хмельницкая область, конечно, город Киев.

Немного стабилизировалась ситуация на западной Украине. Это Львовская область, Закарапатская, Тернопольская, Черновицкая, там все же ситуация остановилась на определенных таких цифрах", – сказал Степанов.

Также Степанов прокомментировал слухи о том, что коронавирусные медучреждения в некоторых городах уже заполнены на 100%.

"На сегодняшнее утро находилось в больницах немного меньше, чем 20 000 больных. У нас на сегодняшний день есть 37 000 кроватей, которые уже готовы к приему больных. В то же самое время, мы увеличиваем количество мест, которые нам нужны. Но максимальную количество, которое мы можем увеличить в учреждениях здравоохранения, это 51 000-52 000 коек.

Конечно, мы добавляем по всей Украине, особенно там, где есть напряженная ситуация. Кроме того, мы сейчас будем привлекать ведомственные больницы, например, больницы Укрзализныци или по городу Киеву больницы Академии медицинских наук, чтобы сбить это напряжение", – заявил Степанов.

Кроме того, Степанов также рассказал и о второй волне коронавируса в Украине.

"Конечно, у нашей медицинской системы есть предел. Это понятно даже ребенку, что у нас есть ограниченое все же количество коек, и, главное, это количество наших врачей и медработников. У нас есть четкий выход, чтобы не было большого количества больных ежедневно. Не 5, не 7, не 20 000. Нам надо просто соблюдать правила.

И я именно по этому поводу обращаюсь каждый день к украинца, в том числе к политикам. Мир ничего другого не придумал с точки зрения остановки этой болезни. Вы видите , что сейчас происходит в странах европейских? Они переходят к более жесткому режиму карантина. Мы тоже сейчас рассматриваем дополнительное определенное карантинное ограничение, но, конечно, без применения каких-либо локдаунов", – объяснил министр.

Как сообщали Українські новини, МОЗ обновил список стран "красной зоны".

Также в Харькове к лечению больных коронавирусом хотят привлечь интернов.

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