МАУ планирует возобновить полеты в Нью-Йорк не ранее весны 2021

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) планирует возобновить полеты в Нью-Йорк (США) не ранее конца зимней навигации 2020/2021 - весны 2021 года, а также намерена открыть новый рейс из Киева на египетский курорт.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" пересмотрела перспективы выполнения рейсов "Киев - Нью-Йорк - Киев" - начало регулярных трансконтинентальных перелетов перенесено на финал низкого зимнего сезона 2020-2021", - сказано в нем.

Отмечается, что планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее, а во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке с прогнозом их влияния на будущее.

МАУ отметила, что за последнее время появился ряд негативных факторов: пересмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны, ухудшение эпидемической ситуации в восточноевропейских странах и Израиле, существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси, которые должны были обеспечить транзитный поток через Киев в США.

Согласно сообщению, совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности возобновления прямого рейса "Киев - Нью-Йорк" в 2020 году.

Как сообщали Українськi Новини, МАУ решила закрыть свои представительства в Туркменистане, Узбекистане и Беларуси.

Ранее МАУ прекращает выполнение рейсов из двух городов в Тель-Авив с октября.

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