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05 октября 2020, понедельник, 16:21 721
Транспорт 2020-10-05T18:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году

Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году

Татьяна Зотова
Виталий Кличко, Ремонт дорог, мэр Киева
Виталий Кличко. Фото из открытых источников
Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами ремонтов автомобильных дорог на следующий год.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Пока позволяет погода мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021 году мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллее, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, - сказал Кличко. - продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского к аэропорту "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро "Черниговская", - сообщил Кличко.

В отношении новых объектов мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.

Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. - В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем 2 обновленные путепровода на улице Богатырской. И в конца года - еще много обновленных объектов", - сказал мэр.

Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП "Киевгорсвет" в конце 2017 года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и о объектах, где осуществляют капитальные ремонты.

"На сегодня заменили на современные LEDы почти 35 тыс. старых светильников. А также обновили более 10 тыс. опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная", - подчеркнул Виталий Кличко.

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