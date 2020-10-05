Кличко рассказал, какие улицы Киева будут отремонтированы в следующем году

Мэр Киева Виталий Кличко поделился планами ремонтов автомобильных дорог на следующий год.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Пока позволяет погода мы продолжаем ремонт дорог в столице. Могу точно сказать, что обновление дорог и путепроводов будет одним из приоритетов и в следующем году. В 2021 году мы планируем завершить реконструкцию, в частности, Пейзажной аллее, капитальный ремонт улиц Чернобыльской и Борщаговской, - сказал Кличко. - продолжим работы по строительству улиц Довбуша, Большой Кольцевой дороги на участках от проспекта Рокоссовского до улицы Богатырской и от Богатырской до Оболонского проспекта. Подъездной автомобильной дороги от проспекта Лобановского к аэропорту "Киев" (Жуляны). Также продолжим работы по реконструкции улиц Ивана Франко, Стеценко, транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Проспекта Гагарина с реконструкцией транспортной развязки возле метро "Черниговская", - сообщил Кличко.

В отношении новых объектов мэр отметил, что будет начато строительство велодорожки на Набережном шоссе - от Почтовой площади до моста Патона.

Начнется также проектирование работ по реконструкции моста Патона, капитальный ремонт проспекта Героев Сталинграда.

"Также в планах - капремонт Софийской площади и некоторых улиц в центре города. - В частности, улиц Льва Толстого и Терещенковской. Продолжим и обновление межквартальных проездов и придомовых территорий во всех районах города. А завтра мы откроем 2 обновленные путепровода на улице Богатырской. И в конца года - еще много обновленных объектов", - сказал мэр.

Также мэр напомнил о масштабной программе по замене старых ртутных и натриевых светильников, начатой КП "Киевгорсвет" в конце 2017 года. Новое уличное освещение устанавливают на всех улицах и о объектах, где осуществляют капитальные ремонты.

"На сегодня заменили на современные LEDы почти 35 тыс. старых светильников. А также обновили более 10 тыс. опор. Современное освещение уже имеют сотни столичных улиц, проспектов, придомовых территорий, парков и скверов, большинство мостов. В последнее время работы по капитальному ремонту системы освещения осуществили или завершают на улицах: Вифлеемская, Сортировочная, Урловская, Сечевых стрельцов, Ивана Франко, Золотоворотская, Малоподвальная", - подчеркнул Виталий Кличко.

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