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09 октября 2020, пятница, 20:32 322
Политика 2020-10-09T21:15:02+03:00
Українські Новини
Почти все украинские товары будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании

Почти все украинские товары будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании

Ольга Фандорина
Великобритания, Свободная торговля, Украинские товары, Товары из Украины
Великобритания.Фото: pixabay
Великобритания.Фото: pixabay

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

Согласно ему, 8 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Также сообщается, что новое соглашение обеспечит последующее развитие отношений, в частности торговых, между Украиной и Великобританией после окончания переходного периода, который предусмотрен соглашением о выходе Объединенного Королевства из состава Евросоюза.

"Подписание соглашения гарантирует Украине преференциальный доступ к рынку Британии, является важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами. В частности, квотирование по некоторым товарами увеличится от 13% до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Кроме того, условия доступа к рынку Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь ее просмотр состоится уже в 2022 году", - сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

Кроме того, соглашение предусматривает уровень либерализации условий торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом; с даты вступления в силу соглашения будет осуществлена полная либерализация 98% товарной номенклатуры, а с 2023 для Украины будут либерализированы еще 2% товаров.

Количество тарифных квот для Украины составляет 36 штук (также насчитано 4 дополнительных квоты); нулевые тарифные квоты устанавливаются британской стороной дополнительно в рамках соглашения между Украиной и ЕС.

При этом Украина получает более сокращённый срок для пересмотра торговых положений соглашения в сравнении и соглашением об ассоциации.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

А тем временем, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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