Почти все украинские товары будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства констатирует, что 98% всех украинских товаров будут иметь свободный доступ на рынок Великобритании.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українські Новини.

Согласно ему, 8 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Объединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Также сообщается, что новое соглашение обеспечит последующее развитие отношений, в частности торговых, между Украиной и Великобританией после окончания переходного периода, который предусмотрен соглашением о выходе Объединенного Королевства из состава Евросоюза.

"Подписание соглашения гарантирует Украине преференциальный доступ к рынку Британии, является важной составляющей развития взаимовыгодных отношений между странами. В частности, квотирование по некоторым товарами увеличится от 13% до 20%, что будет стимулировать украинский экспорт. Кроме того, условия доступа к рынку Великобритании и ЕС будут быстро расширены, ведь ее просмотр состоится уже в 2022 году", - сообщил замминистра экономики Тарас Качка.

Кроме того, соглашение предусматривает уровень либерализации условий торговли товарами и услугами на уровне не ниже, чем предусмотрено соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом; с даты вступления в силу соглашения будет осуществлена полная либерализация 98% товарной номенклатуры, а с 2023 для Украины будут либерализированы еще 2% товаров.

Количество тарифных квот для Украины составляет 36 штук (также насчитано 4 дополнительных квоты); нулевые тарифные квоты устанавливаются британской стороной дополнительно в рамках соглашения между Украиной и ЕС.

При этом Украина получает более сокращённый срок для пересмотра торговых положений соглашения в сравнении и соглашением об ассоциации.

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента удалил с официального сайта главы государства информацию о приглашении Зеленским их королевских высочеств в Украину.

А тем временем, Украина и Великобритания подписали соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

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