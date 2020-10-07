На Харьковщине из-за случаев COVID-19 на карантин закрыли медицински колледж

В то время как в Украине выявлен новый антирекорд по суточному приросту заболевших коронавирусом, в Изюме Харьковской области на карантин из-за большого количества подтвержденных случаев COVID-19 закрылся медицинский колледж.

Как передают Українські Новини, об этом в среду, 7 октября, пишут Новости Харькова.

На сегодня известно о пяти подтвержденных диагнозах. Так, COVID-19 болеет четверо преподавателей в возрасте от 30 до 72 лет. Один из них в тяжелом состояние, остальные испытывают легкие или средние симптомы заболевания.

Также сообщается, что кроме преподавателей коронавирусную инфекцию выявили у студентки учебного заведения. Кроме того, результаты ПЦР-тестирования ожидает лаборантка, у которой есть подозрения на COVID-19.

Ввиду случившегося все группы студентов переведены на дистанционное обучение. По словам руководителя колледжа Валентины Сениной, карантин продлится две недели.

Она также добавила, что в помещениях учебного заведения была проведена усиленная дезинфекция.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове увеличили число медицинских учреждений, которые занимаются приемом и лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также сообщалось о вспышке коронавируса среди персонала и пациентов областной психиатрической больницы.

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