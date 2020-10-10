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10 октября 2020, суббота, 05:15 42
Lifestyle 2020-10-10T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на субботу
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как в пятницу у Близнецов, Львов и Водолеев были неприятности, сегодня звезды сулят успех Тельцам, Девам и Стрельцам. Побробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в субботу, 10 октября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день, в ходе которого они смогут успешно реализовать все запланированные дела. Звезды уверяют, что в субботу не исключены выгодные покупки, многообещающие встречи и неожиданные знакомства, которые могут стать началом крепкой дружбы. Также представителям этого знака зодиака может повезти в лотерее.

Дева

Удачный день будет у Дев. В личной жизни не исключены положительные перемены, о которых давно мечтали. В субботу звезды советуют не сидеть без дела, а попробовать свои силы в новой области. Личная жизнь подарит Девам только позитивные эмоции. В этот день может завязаться интересное знакомство с представителем противоположного пола.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут полны энергии, их личное обаяние будет на высоте. Звезды уверяют, что представители знака смогут достичь многого, не исключено, что при правильном подходе к делам получится удачно завершить сложные задачи. После полудня решайте личные вопросы и постарайтесь укрепить отношения со второй половинкой.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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