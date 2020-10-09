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  • У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог
09 октября 2020, пятница, 05:00 10
Lifestyle 2020-10-09T05:00:01+03:00
Українські Новини
У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

У трех знаков зодиака возможны неприятности в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то вермя, как в четверг Овнов, Весов и Скорпионов ждали препятствия в делах, сегодня Близнецов, Львов и Водолеев ждут неприятности. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в пятницу, 9 октября, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Близнецов ждет не самым благоприятный период для реализации важных дел. В пятницу будет сложно выстраивать и поддерживать какие-либо контакты. Также не всегда успешно пройдут деловые встречи. Зыезды уверяют, что в этот день будет сложно убедить в своей правоте других и отстоять свою точку зрения. Следует быть готовым к тому, что обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу представителей знака. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, в любой момент Близнецы могут оказаться в сложной ситуации, когда предстоит действовать быстро и решительно.

Лев

У Львов наступит не самый благоприятный период. В это время будет сложно выстраивать контакты с коллегами, не всегда получится отстаивать свою точку зрения в спорных моментах. Звезды советуют в пятницу постараться сосредоточиться на текущих делах. Также Львы могут можно ожидать поступления денежных средств за выполненную работу.

Водолей

В течение пятницы у Водолеев могут возникать различного рода противоречия и обострятся взаимоотношения с близкими и друзьями. В этот период звезды не советуют проявлять важными делами, ведь настроение представителей этого знака будет переменчивым, они могут менять свое мнение на ходу. Постарайтесь в этот период обстоятельно обдумывать свои действия наперед.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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