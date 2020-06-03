Экзамен на получение водительских прав будут снимать на видео и хранить для контроля, — законопроект

Пока в Верховной Раде предлагают повысить штрафы для пешеходов-нарушителей ПДД, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Закон "О дорожном движении" №3569. Там речь идет об европейском опыте допуска к управлению транспортным средством.

В издании говорят, что один из соавторов законопроекта — Павел Фролов — считает существующую систему допуска к вождению устаревшей. А законодательство не позволяет качественно проверить уровень подготовки водителей.

Суть нововведений в следующем:

Вводится институт экзаменаторов по вождению. Это будут специалисты, которые будут принимать экзамены по вождению.

Экзаменаторы будут нести ответственность за готовность их подопечного безопасно водить.

Во время сдачи экзамена будут проверяться не только навыки вождения, но и умение применять на практике полученные теоретические знания.

Практические экзамены будут фиксироваться на камеру. Видео будет храниться 3 года, чтобы контролирующие органы могли его проверить.

Торию можно изучать в дистанционной форме, не посещая автошколу.

Учиться водить на дорогах общего пользования можно будет только после сдачи теоретического экзамена.

Водители скутеров, мотоциклов и легковых авто могут готовиться за пределами обычных автошкол. Обучение вождению — исключительно с помощью аттестованного специалиста — инструктора по вождению.

Подготовка водителей грузовиков, автобусов, автопоездов, трамваев и троллейбусов, а также повышение квалификации водителей допуска к перевозке негабаритного, крупногабаритного или опасного груза, будет проводиться (как и сейчас) — в специально аккредитованных учебных заведениях.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

Тем временем, водители пытаются схитрить и обойти систему.