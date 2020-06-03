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03 июня 2020, среда, 13:55 78
Транспорт 2020-06-03T14:15:01+03:00
Українські Новини
Экзамен на получение водительских прав будут снимать на видео и хранить для контроля, — законопроект

Экзамен на получение водительских прав будут снимать на видео и хранить для контроля, — законопроект

Кира Молчанова
Автомобили, Правила дорожного движения, ПДД, Экзамены, автошкола, Вождение автомобиля
ПДД.Фото: Pixabay
ПДД.Фото: Pixabay

Пока в Верховной Раде предлагают повысить штрафы для пешеходов-нарушителей ПДД, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект о внесении изменений в Закон "О дорожном движении" №3569. Там речь идет об европейском опыте допуска к управлению транспортным средством.

В издании говорят, что один из соавторов законопроекта — Павел Фролов — считает существующую систему допуска к вождению устаревшей. А законодательство не позволяет качественно проверить уровень подготовки водителей.

Суть нововведений в следующем:

  • Вводится институт экзаменаторов по вождению. Это будут специалисты, которые будут принимать экзамены по вождению.
  • Экзаменаторы будут нести ответственность за готовность их подопечного безопасно водить.
  • Во время сдачи экзамена будут проверяться не только навыки вождения, но и умение применять на практике полученные теоретические знания.
  • Практические экзамены будут фиксироваться на камеру. Видео будет храниться 3 года, чтобы контролирующие органы могли его проверить.
  • Торию можно изучать в дистанционной форме, не посещая автошколу.
  • Учиться водить на дорогах общего пользования можно будет только после сдачи теоретического экзамена.
  • Водители скутеров, мотоциклов и легковых авто могут готовиться за пределами обычных автошкол. Обучение вождению — исключительно с помощью аттестованного специалиста — инструктора по вождению.
  • Подготовка водителей грузовиков, автобусов, автопоездов, трамваев и троллейбусов, а также повышение квалификации водителей допуска к перевозке негабаритного, крупногабаритного или опасного груза, будет проводиться (как и сейчас) — в специально аккредитованных учебных заведениях.

Как сообщали Українські Новини, 1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

Тем временем, водители пытаются схитрить и обойти систему.

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