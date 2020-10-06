В Украине на электромобили будут выдавать "зеленые" номера

Для безопасности пешеходов в Украине введут островки безопасности, чокеры и разделительные полосы, в Украине сервисные центры МВД начали выдавать владельцам электромобилей зеленые номерные знаки. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Наконец электроавтомобили будут не только экологически безопасными, но и узнаваемыми на дорогах. Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет иметь бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", – говорится в сообщении.

Также указано, что новые номера увидят даже черно-белые камеры автофиксации.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты рассматривают идею снимать на видео все экзамены и хранить записи, чтобы можно было проверить.

1 июня в Киеве заработала система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Уже спустя минуту в объектив камеры попался первый нарушитель. В итоге за первый день система собрала 35 тысяч случаев нарушения ПДД.

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