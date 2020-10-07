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07 октября 2020, среда, 19:00 794 Видео
Медицина 2020-10-07T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Киеве делают 341 тест на коронавирус на 100 тыс. жителей, – мэр Кличко

В Киеве делают 341 тест на коронавирус на 100 тыс. жителей, – мэр Кличко

Сергей Паламаренко
Виталий Кличко, Коронавирус, мэр Киева, Covid-19, Тестирование на коронавирус
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба
Виталий Кличко. Фото: пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что показатель тестирования на заболевание COVID-19 в столице является самым высоким в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тыс. жителей.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Кличко.

"Подчеркну, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице - самый высокий в Украине и составляет сегодня 341 тест на 100 тыс. жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медицинских учреждениях и лабораторном центре исследовали более 143 тыс. образцов биоматериала. Это методом ПЦР. А методом ИФА - на выявление антител - сделали около более 25 тыс. тестов", - сказал Кличко.

Он отметил, что образцы исследуют также в частных и государственных клиниках.

"В столице продолжают активно работать мобильные бригады медиков, которые берут биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. За минувшие сутки бригады отобрали 1 164 образца. А всего с начала своей работы - около 90 тыс.", - отметил Виталий Кличко.

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