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09 октября 2020, пятница, 19:27 83
Общество 2020-10-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области пациентами с COVID-19 занято более 70% выделенных для них мест

В Донецкой области пациентами с COVID-19 занято более 70% выделенных для них мест

Константин Долгий
Донецкая область, Пандемия коронавируса, Заполненность больниц, Коронавирус в Донецкой области
Больница. Фото: pixabay
Больница. Фото: pixabay

В то время как в Украине третий день подряд фиксируют рекорд по количеству заболевших коронавирусом, в медицинских учреждениях Донецкой области остаются свободными лишь 28% коек для пациентов с COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации (ОГА).

По состоянию на пятницу, 9 октября, в опорных медицинских учреждениях лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят 419 пациентов. Кроме того, с симптомами заболевания в больницах области находятся 748 человек.

Сообщается, что они занимают 72% всех выделенных для пациентов с COVID-19 мест в больницах Донецкой области.

В ОГА напомнили, что с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 5 372 человека. Побороть заболевание смогли 1 780 пациентов, еще 64 — погибли.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Донецкой области от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался медицинский работник в Краматорске, что стало третьим случаем смерти от коронавируса среди медиков региона.

Также сообщалось, что накануне в Донецкой ОГА допустили возникновение дефицита врачей, которые занимаются лечением пациентов с COVID-19.

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