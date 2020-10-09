В то время как в Верховной Раде Украины 22 депутата болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, среди работников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подтвердили 34 случая заражения коронавирусом. Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальной странице ЦИК в социальной сети Facebook. По состоянию на 9 октября, из 281 работника ЦИК 71 человек находится на больничном. При этом у 34 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Сообщается, что несмотря на свое состояние большинство находящихся на больничном работников продолжают выполнение должностных обязанностей. Кроме того, с целью не допустить дальнейшего распространения коронавируса в помещениях ЦИК проводится ежедневная дезинфекция и проветривание, работники проходят процедуру температурного скрининга. Как сообщали Українські Новини, почти вдвое выросло количество заболевших коронавирусом среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Также сообщалось, что вспышка коронавируса произошла среди футболистов и работников футбольного клуба "Шахтер", где диагноз COVID-19 получили 18 человек.