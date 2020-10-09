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  • Почти треть работников Центральной избирательной комиссии на больничном, у половины их них — COVID-19
09 октября 2020, пятница, 19:10 404
Выборы 2020-10-09T20:00:02+03:00
Українські Новини
Почти треть работников Центральной избирательной комиссии на больничном, у половины их них — COVID-19

Почти треть работников Центральной избирательной комиссии на больничном, у половины их них — COVID-19

Константин Долгий
ЦИК, Центральная избирательная комиссия, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

В то время как в Верховной Раде Украины 22 депутата болеют коронавирусной инфекцией COVID-19, среди работников Центральной избирательной комиссии (ЦИК) подтвердили 34 случая заражения коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на официальной странице ЦИК в социальной сети Facebook.

По состоянию на 9 октября, из 281 работника ЦИК 71 человек находится на больничном. При этом у 34 из них подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сообщается, что несмотря на свое состояние большинство находящихся на больничном работников продолжают выполнение должностных обязанностей.

Кроме того, с целью не допустить дальнейшего распространения коронавируса в помещениях ЦИК проводится ежедневная дезинфекция и проветривание, работники проходят процедуру температурного скрининга.

Как сообщали Українські Новини, почти вдвое выросло количество заболевших коронавирусом среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что вспышка коронавируса произошла среди футболистов и работников футбольного клуба "Шахтер", где диагноз COVID-19 получили 18 человек.

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