Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ выросло почти в два раза за сутки

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 748 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случая заболевания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини. "По состоянию на 10:00 8 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 748 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 2 672 человека, летальных случаев - 11", - сказано в нем. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 490 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 79 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человека: Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 4 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих, военно-медицинский клинический центр Северного и Центрального региона - по 1 военнослужащему, лазарет воинской части Одесской области - 3 военнослужащего, Житомирский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий, ЦРБ города Надворное - 1 работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 90 человек: Киевская область - 45 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Львовская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Винницкая область - 3 военнослужащих, Тернопольская и Житомирская области - по 2 военнослужащих, Полтавская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Волынская, Николаевская, Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская область - по 1 военнослужащему, Черновицкая область - 1 работник ВСУ. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания. Как сообщали Українськi Новини, 6 октября в Вооруженных силах зарегистрировано 63 новых случая заболевания. Также МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий. Кроме того, Минздрав готов развернуть временные госпитали для больных коронавирусом.