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08 октября 2020, четверг, 14:00 28
Силовые структуры 2020-10-08T14:05:13+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ выросло почти в два раза за сутки

Количество новых случаев COVID-19 в ВСУ выросло почти в два раза за сутки

Елена Новикова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Выздоровление от коронавируса, Коронавирус в ВСУ
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay
Коронавирус в ВСУ. Фото: pixabay

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 748 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 8 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 748 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 2 672 человека, летальных случаев - 11", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 490 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 79 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 112 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находится 22 человека:

  • Национальный военно-медицинский клинический центр ГВКГ - 4 военнослужащих,
  • Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих и 2 работника ВСУ,
  • Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих,
  • военно-медицинский клинический центр Северного и Центрального региона - по 1 военнослужащему,
  • лазарет воинской части Одесской области - 3 военнослужащего,
  • Житомирский военный госпиталь - 2 военнослужащих,
  • Черновицкий военный госпиталь - 1 военнослужащий,
  • ЦРБ города Надворное - 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 90 человек:

  • Киевская область - 45 военнослужащих и 2 работника ВСУ,
  • Львовская область - 15 военнослужащих и 2 работника ВСУ,
  • Одесская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ,
  • Винницкая область - 3 военнослужащих,
  • Тернопольская и Житомирская области - по 2 военнослужащих,
  • Полтавская область - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ,
  • Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ,
  • Волынская, Николаевская, Хмельницкая, Харьковская, Днепропетровская область - по 1 военнослужащему,
  • Черновицкая область - 1 работник ВСУ.
  • Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, 6 октября в Вооруженных силах зарегистрировано 63 новых случая заболевания.

Также МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий.

Кроме того, Минздрав готов развернуть временные госпитали для больных коронавирусом.

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