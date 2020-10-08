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08 октября 2020, четверг, 21:47 21
Общество 2020-10-08T21:47:11+03:00
Українські Новини
Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахтере". 9 игроков и 9 сотрудников клуба заболели COVID-19

Массовое заражение коронавирусом в донецком "Шахтере". 9 игроков и 9 сотрудников клуба заболели COVID-19

Александр Савич
Футбол, Шахтер, ФК Шахтер, коронавирус в Украине, коронавирус у спортсмена, Коронавирус в Шахтере
9 игроков донецкого
9 игроков донецкого "Шахтера" заболели коронавирусом. Фото: пресс-служба ФК "Шахтер"

Вслед за информацией о том, что у двоих игроков донецкого "Шахтера" диагностировали коронавирус, стало известно, что в среди игроков и сотрудников "Шахтера" произошло массовое заражение COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

По словам Палкина, у 18-ти игроков и сотрудников клуба диагностирована коронавирусная инфекция.

"Дорогие друзья, по результатам сегодняшнего дополнительного ПЦР-тестирования были обнаружены случаи заболевания коронавирусом среди 9-и игроков и 9 сотрудников команды "Шахтера". Все инфицированные уходят на 10-дневную самоизоляцию. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения в команду!", – написал Палкин в Facebook.

Также на сайте "Шахтера" сообщается, что у большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме.

Имена заболевших в клубе не называют.

Как сообщали Українські новини, сборная Украина разгромно проиграла французам в товарищеском матче.

Также сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить футбольные матчи, за что ему грозит 7 лет тюрьмы.

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