Украина ввела санкции к Никарагуа из-за назначения консула в Крыму

Пока в МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму, Кабинет Министров решил применить санкции к Никарагуа из-за назначения их консула во временно оккупированном Крыму.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

"К рассмотрению предлагается проект, который предусматривает внесение предложений в части применения жестких секторальных санкций к Республике Никарагуа. В ответ на откровенно противоправные действия ее правительства против интересов национальной безопасности нашего государства, а именно неправомерным и несогласованным с Украиной назначением Почетного консула на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь", - сказал вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, внося соответствующее предложение.

По его словам, такие действия будут нести четкий сигнал официального послания украинцев отдельным правительствам государств, в частности, Никарагуа.

Других деталей Резников не озвучил.

Кабмин поддержал данный проект распоряжения.

Как сообщали Українськi Новини, Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014.

Европейски Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021 года.

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