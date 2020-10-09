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09 жовтня 2020, пʼятниця, 18:46 7
Зовнішня політика 2020-10-09T21:00:03+03:00
Українські Новини
Україна ввела санкції до Нікарагуа через призначення консула в Криму

Україна ввела санкції до Нікарагуа через призначення консула в Криму

Ольга Фандорина
Санкції, санкції України, санкції проти Нікарагуа, Нікарагу
Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Кабінет Міністрів вирішив застосувати санкції до Нікарагуа через призначення їх консула в тимчасово окупованому Криму, поки в МЗС закликали не визнавати вибори в анексованому Криму.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в п'ятницю, передають Українські Новини.

"До розгляду пропонується проєкт, який передбачає внесення пропозицій в частині застосування жорстких секторальних санкцій до Республіки Нікарагуа. У відповідь на відверто протиправні дії її уряду проти інтересів національної безпеки нашої держави, а саме неправомірним і неузгодженим з Україною призначенням Почесного консула на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - сказав віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, вносячи відповідну пропозицію.

За його словами, такі дії будуть нести чіткий сигнал офіційного послання українців окремим урядам держав, зокрема, Нікарагуа.

Інших деталей Резніков не озвучив.

Кабмін підтримав даний проєкт розпорядження.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна оштрафувала російські авіакомпанії на 14,5 млрд гривень через польоти над Кримом з 2014.

Європейськи Союз вирішив продовжити економічні санкції проти Росії  до лютого 2021 року.

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