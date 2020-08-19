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19 августа 2020, среда, 17:26 469
Транспорт 2020-08-19T17:28:00+03:00
Українські Новини
Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014

Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд гривен из-за полетов над Крымом с 2014

Елена Новикова
Авиаперелет, Аннексия Крыма, Крым, Штраф, Авиаперевозки, Денис Шмыгаль
Самолет. Фото: pixabay.com
Самолет. Фото: pixabay.com

С 2014 года Украина оштрафовала российские авиакомпаний из-за полетов над Крымом на 14,5 миллиардов гривен, в то время, как ранее Верховная Рада ввела новый налог на вылет пассажиров из аэропорта.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.

"Если мы говорим о Крыме, то с 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речи идти однозначно не может", - сказал он.

Шмыгаль сообщил, что украинское правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсирует соглашение о радионавигационном обеспечении в СНГ (от 12 марта 1993 года) и еще ряд соглашений, касающихся гражданской авиации в рамках СНГ.

Премьер отметил, что Украина является частью соответствующих международных и двухсторонних договоров авиации и поэтому денонсация этих соглашений с СНГ является в первую очередь ответом на нарушение Россией норм международного права и аннексию части украинских территорий.

Как сообщали Українськi Новини, Европейски Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021 года.

15 июня Украина восстанавливает международное авиасообщение.

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