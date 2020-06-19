ЕС решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021

Европейски Союз решил продлить экономические санкции против России до февраля 2021 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционая политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить Минские договоренности в полном объеме", - написал он.

Санкции предусматривают: ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний;запрет на экспорт и импорт торговли оружием; запрет на экспорт товаров двойного назначения (военных); ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Они были введены в июле 2014 года и расширены в сентябре.

В марте 2015 года Евросоюз привязал их к полной имплементации "минских договоренностей".

После оценки состояния реализации соглашений ЕС принимает решение о продлении санкций на полгода.

Последний раз они были продлены до 31 июля 2020.

В пятницу ЕС решил продлить их до 31 января 2021 года.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня ЕС продлил до 23 июня 2021 года санкции против России за аннексию Крыма. Санкции включают запрет на импорт товаров из Крыма, экспорт определенных товаров и технологий, ограничения на торговлю в определенных секторах экономики и инвестиции в инфраструктурные проекты, запрет на предоставление туристических услуг.

Президент США Дональд Трамп заявил о продлении санкций за кибератаки против России и других стран.

Также с начала 2018 года СБУ насчитала 35 российских кибератак на украинские ресурсы.