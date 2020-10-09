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09 октября 2020, пятница, 18:30 83
Судебная власть 2020-10-09T19:00:02+03:00
Українські Новини
Вспышку COVID-19 выявили среди сотрудников хозяйственного суда Полтавской области

Вспышку COVID-19 выявили среди сотрудников хозяйственного суда Полтавской области

Константин Долгий
Полтавская область, Полтава, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

В то время как в Полтаве врачи заявили о случае повторного заражения коронавирусом нового типа, у двоих работников хозяйственного суда Полтавской области диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как передают Українські Новини, об этом в пятницу, 9 октября, сообщила пресс-служба суда.

В связи с обнаружением вспышки коронавируса в суде вводится временный карантин, во время которого в учреждения вводятся следующие правила:

  • рассмотрение дел по возможности будет осуществляться без участия сторон;
  • ограниченно допуск в судебные заседания лиц, не являющихся участниками судебных процессов;
  • прекращены все мероприятия, не связанные с процессуальной деятельностью суда;
  • прекращено проведение личного приема граждан руководством суда;

Также сообщается, что в период карантина в суд не будут допускаться граждане, у которых есть симптомы или признаки респираторных заболеваний.

В пресс-службе добавили, что обращаться в суд можно дистанционно с помощью системы "Электронный суд" или напрямую через электронную почту.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Полтаве еще в двух медицинских учреждениях разместили места для приема пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Также сообщалось, что в Полтаве и Полтавской области с начала учебного года коронавирусом заразились почти 150 преподавателей и учеников.

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