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01 октября 2020, четверг, 15:25 103
Общество 2020-10-01T15:30:01+03:00
Українські Новини
В Полтавской области с начала учебного года COVID-19 выявили у 145 преподавателей и учеников

В Полтавской области с начала учебного года COVID-19 выявили у 145 преподавателей и учеников

Константин Долгий
Полтавская область, Пандемия коронавируса, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в школе
Карантин в школе. Фото: pixabay
Карантин в школе. Фото: pixabay

В то время как в Полтаве работу двух больничных отделений перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19, с начала сентября на Полтавщине десятки преподавателей и учеников заразились коронавирусом нового типа.

Об этом в четверг, 1 октября, пишет Кременчугская Газета, передают Українські Новини.

По информации заместителя председателя Полтавской ОГА Дмитрия Лунина, за период с 1 сентября в учебных заведениях области подтвердили 145 случаев COVID-19.

"Среди заболевших 66 преподавателей, 39 школьников, 13 студентов, 4 воспитателя и 23 работников учебных заведений", — рассказал Лунин.

Несмотря на такое большое количество выявленных случаев заражения коронавирусом, местный Департамент образования и науки пока не намерен полностью закрыть учебные заведения. Чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса, на самоизоляцию отправляют отдельные классы и группы учащихся.

Как сообщали Українські Новини, на протяжении нескольких последних дней случаи COVID-19 выявили среди учеников, преподавателей и работников 11 учебных заведений Полтавы.

Также сообщалось, что в Полтаве медики подтвердили случай повторного инфицирования коронавирусом у человека, который ранее успешно выздоровел после COVID-19.

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