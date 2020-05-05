Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата против коронавируса

Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом, который в Украине зафиксировали у 12 697 человек, одобрило клинические испытания препарата "Биовен", производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. Об этом свидетельствует приказ министра Максима Степанова от 04.05.2020 №1038.

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в приказе.

Контролировать выполнение приказа будет заместительница министра Минздрава Ирина Микитчак.

Сообщается, что форма выпуска "Биовена" - раствор для инфузий, а 1 мл препарата содержит иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G - 0,1 г.

Препарат будут испытывать в пяти больницах:

Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10);

Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии);

Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии);

Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение).

Как сообщали Українські Новини, 2 апреля Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19.

Ранее в протокол лечения от коронавируса внесли гепарин.