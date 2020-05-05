Минздрав одобрил клинические испытания украинского препарата против коронавируса

Министерство здравоохранения в рамках борьбы с коронавирусом, который в Украине зафиксировали у 12 697 человек, одобрило клинические испытания препарата "Биовен", производства ООО "Биофарма Плазма", в комплексной терапии пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19. Об этом свидетельствует приказ министра Максима Степанова от 04.05.2020 №1038. "Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в приказе. Контролировать выполнение приказа будет заместительница министра Минздрава Ирина Микитчак. Сообщается, что форма выпуска "Биовена" - раствор для инфузий, а 1 мл препарата содержит иммунологически активной белковой фракции иммуноглобулина G - 0,1 г. Препарат будут испытывать в пяти больницах: Одесская инфекционная больница (боксированное отделение №10); Львовская областная инфекционная больница (отделение реанимации и интенсивной терапии); Киевская больница №17 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии); Киевская больница №4 (отделение анестезиологии и интенсивной терапии); Белоцерковская больница №3 (3-е инфекционное отделение). Как сообщали Українські Новини, 2 апреля Министерство здравоохранения ввело единый государственный протокол лечения больных COVID-19. Ранее в протокол лечения от коронавируса внесли гепарин.