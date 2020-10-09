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  • В ночь на 11 октября метро в Киеве будет работать на час дольше из-за футбольного матча сборной Украины
09 октября 2020, пятница, 17:50 116
Общество 2020-10-09T18:15:02+03:00
Українські Новини
В ночь на 11 октября метро в Киеве будет работать на час дольше из-за футбольного матча сборной Украины

В ночь на 11 октября метро в Киеве будет работать на час дольше из-за футбольного матча сборной Украины

Александр Савич
Киев, Сборная Украины, Киевский метрополитен, футбольный матч, Закрытие станций метро
Работу метро в Киеве продлят на час в ночь на 11 октября
Работу метро в Киеве продлят на час в ночь на 11 октября

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в ночь с 10 на 11 октября продлило работу на 1 час в связи с проведением в Национальном спортивном комплексе "Олимпийский" футбольного матча между сборными Украины и Германии, на который пустят болельщиков.

Об этом "Киевский метрополитен" сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"В ночь с 10 на 11 октября 2020 года работу столичной подземки будет продлено на 1:00. 10 октября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Германии, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", – сказано в нем.

Во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций метро перед началом игры возможно закрытие на вход станции "Олимпийская", а по окончанию – станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

Как сообщали Українські новини, сборная Украина с разгромным счетом проиграла французам в товарищеском матче.

Также впервые в истории в сборную Украины вызвали больше легионеров, чем игроков украинских клубов.

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