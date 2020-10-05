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  • Болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией, — мэр Кличко
05 октября 2020, понедельник, 15:49 676
Политика 2020-10-05T15:49:42+03:00
Українські Новини
Болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией, — мэр Кличко

Болельщики в Киеве смогут посетить матчи сборной с Германией и Испанией, — мэр Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Футбол, Карантин, Сборная Украины, Коронавирус
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Виталий Кличко. Фото: kiev.klichko.org

В столице разрешили проводить международные матчи по футболу в присутствии 30% зрителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение, которое ожидали и украинские футболисты, и болельщики. Киев согласился с предложением Украинской ассоциации футбола о проведении международных матчей под эгидой УЕФА в присутствии на трибунах болельщиков. Места на стадионах можно будет заполнять на 30 процентов. Подчеркну: это касается только международных матчей", - сообщил Кличко.

С соблюдением противоэпидемических требований и правил позволили частичное привлечения болельщиков на следующие матчи:

9 октября на стадионе "Оболонь" квалификационный раунд Чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии. 10 октября на "Олимпийском" встретятся сборные Украины и Германии. Это будет матч Лиги наций УЕФА. А также 13 октября - тоже на "Олимпийском" - выйдут на поле национальные сборные Украины и Испании.

"Будем ждать, болеть и соблюдать правила безопасности на стадионах", - подчеркнул Кличко.

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