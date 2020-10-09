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09 октября 2020, пятница, 15:30 159
Экономика 2020-10-09T16:45:02+03:00
Українські Новини
В сентябре базовая инфляция составила 1,1%

В сентябре базовая инфляция составила 1,1%

Ольга Фандорина
Инфляция, Статистика, потребительские цены, Базовая инфляция
Инфляция. Фото: pixabay.com
Инфляция. Фото: pixabay.com

Пока Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в начале следующего года, в сентябре 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

В январе-сентябре 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 2,6%.

Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен.

Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов.

Как сообщало агентство, в августе 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%.

В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%.

Как сообщали Українські Новини, в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ.

А в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.

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