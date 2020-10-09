В сентябре базовая инфляция составила 1,1%

Пока Минэкономики прогнозирует ускорение инфляции в начале следующего года, в сентябре 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 1,1%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. В январе-сентябре 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 2,6%. Базовая инфляция является субиндексом индекса потребительских цен. Базовый ИПЦ (базовая инфляция) – часть инфляции, отражающая динамику свободных цен без учета позиций, цены на которые подвержены влиянию административного и сезонного факторов. Как сообщало агентство, в августе 2020 года базовый индекс потребительских цен повысился на 0,1%. В 2019 году базовый индекс потребительских цен повысился на 3,9%. Как сообщали Українські Новини, в августе снизились цены на питание, зато выросли на услуги ЖКХ. А в июле упали цены на одежду, обувь и еду - зато выросли на коммуналку и медицину.