В Луганской области пожарный автомобиль подорвался на взрывном устройстве. Три человека пострадали

3 человека травмированы из-за подрыва пожарного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве в Луганской области, где спасатели ликвидировали все очаги пожаров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Станично-Луганской районной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"9 октября 2020 в 9:50 при тушении пожара в районе с. Болотенное Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП "Станично-Луганское ГЛОХ "АМУР", - сказано в нем.

Отмечается, что в результате взрыва были травмированы водитель пожарного автомобиля, мастер леса Станично-Луганского лесничества и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу.

Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.

Подрыв пожарного автомобиля. Фото: Facebook/Станично-Луганська районна державна адміністрація

Как сообщали Українськi Новини, в пожарах в Луганской области погибли уже 11 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Станично-Луганском районе Луганской области из-за масштабных пожаров детонировали неразорвавшиеся снаряды.

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