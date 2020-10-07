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07 октября 2020, среда, 12:51 16
Общество 2020-10-07T12:51:55+03:00
Українські Новини
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд

Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд

Константин Долгий
Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса, Закрытие города, коронавирус в Запорожской области
Блокпост на дороге. Фото: depositphotos.com
Блокпост на дороге. Фото: depositphotos.com

В то время как за прошедшие сутки в Украине зафиксировали очередной рекорд по количеству заболевших, городской совет Энергодара Запорожской из-за ситуации с распространением коронавируса среди персонала Запорожской атомной электростанции хочет ограничить въезд в город.

Как передают Українські Новини, об этом говорится в сообщении на сайте Энергодарского городского совета.

В среду, 7 октября, в городского совете Энергодара прошло рабочее совещание, в ходе которого депутаты обсудили вопросы усиления карантинных ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса.

"Решением Запорожской региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС поручено неукоснительное исполнение постановления КМУ от 16.03.2020 № 240 "О предотвращении распространения на атомных электростанциях Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2″, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из пунктов данного постановления является ограничение въезда и выезда на территорию АЭС и городов-спутников, которым является Энергодар.

В четверг, 8 октября, данное решение будет передано на рассмотрение членов оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Как сообщали Українські Новини, в Запорожье областная инфекционная больница прекратила прием пациентов с COVID-19 из-за загруженности выделенных для них мест почти на 100%.

Также сообщалось, что ранее на Запорожской АЭС отключили четвертый энергоблок для проведения планово-предупредительного ремонта.

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