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09 октября 2020, пятница, 21:00 52
Общество 2020-10-09T21:00:01+03:00
Українські Новини
Выходные порадуют теплом, но местами пройдут дожди. Прогноз погоды на 10 октября

Выходные порадуют теплом, но местами пройдут дожди. Прогноз погоды на 10 октября

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В то время, как синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, 10 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе в связи с государственным праздником украинцев ожидает три выходных дня

Также климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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