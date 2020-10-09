Выходные порадуют теплом, но местами пройдут дожди. Прогноз погоды на 10 октября

В то время, как синоптики прогнозируют, что первые морозы и снег ожидаются в Украине уже в октябре, 10 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +17…+19 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +13…+18 градусов. В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+20 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21 градус. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +17…+23 градуса. В Крыму облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +19…+24 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса. Как сообщали Українські Новини, на следующей неделе в связи с государственным праздником украинцев ожидает три выходных дня. Также климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.