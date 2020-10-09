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  • Занимать очередь приходилось еще в переходе. Киевлян возмутила вереница людей перед автобусом
09 октября 2020, пятница, 13:25 246
Происшествия 2020-10-09T14:00:02+03:00
Українські Новини
Занимать очередь приходилось еще в переходе. Киевлян возмутила вереница людей перед автобусом

Занимать очередь приходилось еще в переходе. Киевлян возмутила вереница людей перед автобусом

Кира Молчанова
Киев, Очередь, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве

Киевлян возмутила длинная очередь, которая образовалась в разгар карантина на автобус №99, курсирующий на Минском массиве столице. Людей было так много, что хвост очереди оказался в подземном переходе у выхода из метро.

Видео, опубликованное в Facebook на странице "Киев Оперативный" возмутило жителей столицы.

На кадрах видно, как очередь занимают еще в подземном переходе у выхода из метро. Потом очередь поднимается вверх по ступенькам и длится до автобусной остановки. При этом люди стоят под зонтами.

Людей возмутило, что такое столпотворение происходит в карантин в городе, отнесенном в "желтой зоне".

"Пробки в Киеве не только на дорогах, например, вот – очередь на 99 автобус. Напомним, что Киев в желтой карантинной зоне", – говорится в подписи под видео.

В комментарии пользователи тоже возмущаются работой транспорта. Вот некоторые из высказываний:

  • "Пусть еще больше Министерок настроят. Раньше при застройке микрорайона учитывали потребность в транспорте, школах, садах. Сейчас просто бабло рубят",
  • "Жесть",
  • "Хорошо, когда хорошая погода и чувствуешь себя хорошо. Тогда идешь пешком. Обидно. Все для людей",
  • "Особенно в дождь пройтись 30-40 минут – это "отличная" идея, а потом уйти на больничный. А чтобы его получить – пойти в больницу и, как вариант, рискнуть и там что-то подхватить".

Они подчеркнули, что таких транспортных коллапсов в городе быть не должно вообще.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве перед лабораториями, которые делают анализ на коронавирус, выстраиваются очереди.

Очереди из карет скорой помощи есть и перед инфекционными больницами.

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