Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка

В этом году даже вручение Нобелевской премии происходит с жесткими карантинными ограничениями и без знаменитого банкета. Тем временем, Премию по литературе присудили американке Луизе Глюк "за безупречный поэтический голос...".

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

Будущая Нобелевская лауреатка родилась в Ною-Йорке. Её литературный дебют состоялся в 1968 году со сборником Firstborn. Скоро критики признали Луизу одной из самых выдающихся поэтов современной Америки. С того времени поэтесса опубликовала 12 сборников поэзий и несколько томов литературных эссе.

Стихи Луизы Глюк о детстве, семье, родительстве и отношении с родителями и семьей. Автор призналась, что черпает вдохновение из мифологии, а в ее произведениях много отсылок к классической литературе.

Переводчица стихов Луизы Глюк живет во Львове. Её зовут Марта Госовская. Поэзию нобелевской лауреатки "Фантазия" Марта переводила на украинский для конкурса. Об этом львовянка рассказала на своей странице в Facedook.

Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили трое ученых, которые открыли вирус гепатита С.

В Нобелевском комитете признаются, что проведут торжественную церемонию, даже если кто-то из победителей не сможет на ней присутствовать.

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