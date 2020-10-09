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  • Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка
09 октября 2020, пятница, 11:50 40
Мир 2020-10-09T12:00:01+03:00
Українські Новини
Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка

Нобелевскую премию по литературе получила американка Луиза Глюк. Ее поэзии переводила львовянка

Кира Молчанова
Львов, Антинобелевская премия, Переводчик, Нобелевская премия по литературе
Луиза Глюк. Скриншот Видео
Луиза Глюк. Скриншот Видео

В этом году даже вручение Нобелевской премии происходит с жесткими карантинными ограничениями и без знаменитого банкета. Тем временем, Премию по литературе присудили американке Луизе Глюк "за безупречный поэтический голос...".

Об этом сообщили в пресс-службе Нобелевского комитета.

Будущая Нобелевская лауреатка родилась в Ною-Йорке. Её литературный дебют состоялся в 1968 году со сборником Firstborn. Скоро критики признали Луизу одной из самых выдающихся поэтов современной Америки. С того времени поэтесса опубликовала 12 сборников поэзий и несколько томов литературных эссе.

Стихи Луизы Глюк о детстве, семье, родительстве и отношении с родителями и семьей. Автор призналась, что черпает вдохновение из мифологии, а в ее произведениях много отсылок к классической литературе.

Переводчица стихов Луизы Глюк живет во Львове. Её зовут Марта Госовская. Поэзию нобелевской лауреатки "Фантазия" Марта переводила на украинский для конкурса. Об этом львовянка рассказала на своей странице в Facedook.

Как сообщали Українські Новини, Нобелевскую премию по физиологии и медицине в этом году получили трое ученых, которые открыли вирус гепатита С.

В Нобелевском комитете признаются, что проведут торжественную церемонию, даже если кто-то из победителей не сможет на ней присутствовать.

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