Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие вируса гепатита С

Сегодня, 5 октября, Нобелевский комитет начал неделю вручения Нобелевских премий, тогда как ранее стало известно, что впервые за 64 года в Швеции отменили Нобелевский банкет. Первыми Нобелевскую премию в этом году получили трое ученых, которые открыли вирус гепатита С. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Так, сообщается, что Нобелевская премия по физиологии и медицине 2020 года была присуждена совместно американцам Харви Дж. Олтеру и Чарльзу М. Райсу, а также британцу Майклу Хоутону "за открытие вируса гепатита С".

"Нобелевская премия этого года присуждается трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом - серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире", – сообщает Нобелевский комитет.

В заявлении комитета говорится, что трое этих ученых сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации вируса гепатита С. До них, открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными.

"Открытие вируса гепатита С выявило причину остающихся случаев хронического гепатита и сделало возможными анализы крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней", – говорится в заявлении комитета.

Благодаря открытиям этих ученых, отныне доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, которые фактически устранили посттрансфузионный гепатит во многих частях мира.

Их открытие также позволило быстро разработать противовирусные препараты, направленные против гепатита C, и впервые в истории эту болезнь теперь можно вылечить.

В этом году сумма премии составляет 10 миллионов шведских крон, то есть 1,1 млн в долларовом эквиваленте.

Как сообщали Українські новини, Дональда Трампа снова выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Также Українські новини рассказывали, в каком формате будет проходить вручение Нобелевской премии в этом году.

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