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23 июля 2020, четверг, 10:43 100
Жизнь 2020-07-23T11:15:01+03:00
Українські Новини
Впервые за 64 года в Швеции отменили Нобелевский банкет

Впервые за 64 года в Швеции отменили Нобелевский банкет

Елизавета Кесельман
Швеция, Нобелевская премия, Лауреаты Нобелевской премии, Нобелевский банкет
Нобелевская премия. Фото: ТВ Центр
Нобелевская премия. Фото: ТВ Центр

Традиционный банкет Нобелевской премии, который должен состояться в Швеции, в 2020 году отменили из-за коронавируса. Об этом сообщает The Local.

Впервые с 1956 года проведение банкета отменили из-за эпидемии. Мероприятие посвящено концу Нобелевской недели, когда победителей года приглашают в Стокгольм на церемонию награждения.

"Нобелевская неделя не будет такой, как обычно, из-за нынешней пандемии. Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам", - заявил директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

Директор фонда добавил, что лауреаты и их работы будут отмечены "по-разному", намекая, что победители получат награды в своих странах или в посольствах.

Традиционно лауреаты присоединяются к шведской королевской семьи и около 1300 гостям на банкет в мэрии Стокгольма после церемонии награждения - 10 декабря, в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Победители, кроме лауреатов премии мира, которых чествуют в Осло, также обычно выступают во время обеда.

Объявление лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится, как и запланировано между 5 и 12 октября.

Последний раз банкет был отменен в 1956 году, чтобы избежать приглашения советского посла из-за репрессий против Венгерской революции. Банкет был также отменен во время двух мировых войн и в 1907 и 1924 годах.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса перенесли церемонию вручения премии "Золотой глобус-2021". 

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