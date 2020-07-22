Новый формат вручения Нобелевской премии: как пройдет церемония награждения в условиях пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса повлияла на изменения правил вручения Нобелевской премии, которая в этом году пройдет в новом формате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы премии.

"В этом году Нобелевская неделя пройдет в новом формате, так как неясно, удастся ли всем собраться в одном месте, а лауреатам и гостям из других стран — приехать в Швецию и Норвегию", — заявили в Фонде.

В организации рассчитывают, что у них получится провести церемонию, даже если ни один из лауреатов не сможет приехать.

"В этом году особенно важно осветить достижения лауреатов, которые вдохновляют нас и дают нам надежду на будущее. Нобелевская неделя не будет такой, как обычно, из-за длительной пандемии. Это особый год, когда каждый должен идти на жертвы и приспособиться к совершенно новым обстоятельствам, но мы отдадим дань уважения лауреатам, их открытиям и вкладам", — отметил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен.

Отмечается, что организаторы отменили традиционный банкет в стокгольмской ратуше из-за ее ограниченного пространства.

Имена нобелевских лауреатов 2020 года назовут 5—12 октября. Церемония вручения состоится 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса перенесли церемонию вручения премии "Золотой глобус-2021".

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