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09 октября 2020, пятница, 11:37 642
Силовые структуры 2020-10-09T12:15:02+03:00
Українські Новини
Отравились угарным газом: названа предварительная причина смерти военных под Житомиром

Отравились угарным газом: названа предварительная причина смерти военных под Житомиром

Надежда Комендантова
Отравление, Угарный газ, отравление угарным газом, гибель военных
Военный (иллюстрация). Фото: Минобороны
Военный (иллюстрация). Фото: Минобороны

Предварительная причина смерти 3 военных в Житомирской области - отравление угарным газом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - сказано в нем.

Отмечается, что признаков пожара не было, поэтому подразделения ГосЧС не привлекались.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября 3 военных были обнаружены мертвыми в квартире в Житомирской области. Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской области, а также 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Ранее подозреваемого в смерти солдата-срочника в Вышгороде арестовали и отправили на 60 суток гаупвахты. 

Кроме того, около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.

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