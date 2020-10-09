Отравились угарным газом: названа предварительная причина смерти военных под Житомиром

Предварительная причина смерти 3 военных в Житомирской области - отравление угарным газом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912)", - сказано в нем.

Отмечается, что признаков пожара не было, поэтому подразделения ГосЧС не привлекались.

Как сообщали Українськi Новини, 8 октября 3 военных были обнаружены мертвыми в квартире в Житомирской области. Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской области, а также 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили.

Ранее подозреваемого в смерти солдата-срочника в Вышгороде арестовали и отправили на 60 суток гаупвахты.

Кроме того, около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.

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