За уголовные преступления в прошлом году осуждены почти 3 тыс. военных и 2,8 тыс. учащихся

Около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.\r\nОб этом говорится в обнародованном 18 июня отчете о состоянии осуществления правосудия в Украине судами уголовной юрисдикции за 2018 год, передают Українськi Новини.\r\nСогласно ему, в прошедшем году было осуждено 73 659 лиц, что на 4% меньше, чем в 2017 году.\r\nИз всех осужденных военнослужащими являются 2 963 человека.\r\nЕще 219 - это госслужащие, а около 2,8 тыс. - это школьники и студенты вузов.\r\nТакже осужден 1 судья и 5 представителей СМИ.\r\nКроме того, в отчетности указано, что среди военных 2,5 тыс. человек осуждены за дезертирство и самовольное оставление места службы.\r\nЗа внеуставные отношения осуждены 16 лиц.\r\nЗа потерю военного имущества осуждены 25 военных, за халатное отношение к воинской службе - 22 человека.\r\nКак сообщали Українськi Новини, за военные преступления и акты агрессии могут назначить пожизненное заключение. Также суд разрешил ГПУ изъять секретные данные по делу о госизмене военных.\r\nВ 2015 году Гаагский трибунал получил более чем 300 свидетельств военных преступлений в Украине.\r\nТем временем закон об уголовных проступках опубликован.