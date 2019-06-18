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18 июня 2019, вторник, 17:57 34
Судебная власть 2019-06-18T17:58:40+03:00
Українські Новини
За уголовные преступления в прошлом году осуждены почти 3 тыс. военных и 2,8 тыс. учащихся

За уголовные преступления в прошлом году осуждены почти 3 тыс. военных и 2,8 тыс. учащихся

Военные учения под Житомиром. Фото: Минобороны/Facebook
Военные учения под Житомиром. Фото: Минобороны/Facebook

Около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.

Об этом говорится в обнародованном 18 июня отчете о состоянии осуществления правосудия в Украине судами уголовной юрисдикции за 2018 год, передают Українськi Новини.

Согласно ему, в прошедшем году было осуждено 73 659 лиц, что на 4% меньше, чем в 2017 году.

Из всех осужденных военнослужащими являются 2 963 человека.

Еще 219 - это госслужащие, а около 2,8 тыс. - это школьники и студенты вузов.

Также осужден 1 судья и 5 представителей СМИ.

Кроме того, в отчетности указано, что среди военных 2,5 тыс. человек осуждены за дезертирство и самовольное оставление места службы.

За внеуставные отношения осуждены 16 лиц.

За потерю военного имущества осуждены 25 военных, за халатное отношение к воинской службе - 22 человека.

Как сообщали Українськi Новини, за военные преступления и акты агрессии могут назначить пожизненное заключение. Также суд разрешил ГПУ изъять секретные данные по делу о госизмене военных.

В 2015 году ​Гаагский трибунал получил более чем 300 свидетельств военных преступлений в Украине.

Тем временем закон об уголовных проступках опубликован.

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