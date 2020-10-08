Трех военных нашли мертвыми в квартире в Житомирской области

3 военных были обнаружены мертвыми в квартире в Житомирской области, в то время, как в Вышгороде Нацгвардеец убил сослуживца. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Житомирской области, передают Українськi Новини. Отмечается, что утром 8 октября на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении тел трех мужчин в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции области и Андрушовского отделение полиции. Сообщение о происшествии поступило в полицию около 8:50. "Предварительно, коллеги умерших обнаружили их по месту жительства. Во время поверхностного осмотра телесных повреждений ни у кого из них не выявлено", - говорится в сообщении. Установлено, что умершие - военнослужащие по контракту, 23-летние уроженцы Сумской и Днепропетровской области, а также 21-летний уроженец Черновцов. Мужчины проживали в арендованном помещении, в котором их и обнаружили. На данный момент идет установление всех причин и обстоятельств происшествия. Как сообщали Українськi Новини, подозреваемого в смерти солдата-срочника в Вышгороде арестовали и отправили на 60 суток гаупвахты. Кроме того, около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.