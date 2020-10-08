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08 октября 2020, четверг, 13:11 740
Силовые структуры 2020-10-08T14:30:03+03:00
Українські Новини
Подозреваемого в смерти солдата-срочника в Вышгороде арестовали и отправили на 60 суток гаупвахты

Подозреваемого в смерти солдата-срочника в Вышгороде арестовали и отправили на 60 суток гаупвахты

Ольга Фандорина
Арест, Армия, Убийство, Дедовщина, Гаупвахта
Арест. Фото: pixabay
Арест. Фото: pixabay

Печерский районный суд Киева избрал солдату Национальной гвардии, подозреваемому в смерти сослуживца в Киевской области, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с содержанием на гаупвахте Центрального управления Военной службы правопорядка в Киеве и Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 3 октября указанный солдат срочной службы военной части Нацгвардии, дислоцируемой в Вышгороде, нарушил уставные правила взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (так называемая "дедовщина").

Он применил насилие к своему сослуживцу, заставив последнего отжиматься от пола, после чего нанес удар кулаком правой руки в область грудной клетки.

От полученного удара пострадавший упал в обморок и не приходя в сознание скончался.

Виновник был задержан 5 октября, ему было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 406 Уголовного кодекса (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжелое последствие)

Статьей предусмотрено лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Как сообщали Українські новини, в 2019 году Зеленский присвоил звание генерала дважды судимому военному, который заставлял солдата бегать по плацу с гирей.

Также около 3 тыс. военнослужащих были осуждены за уголовные преступления в 2018 году.

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