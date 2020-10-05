Боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза

В то время как пункт пропуска "Станица Луганская" возобновил работу, боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 4 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерств обороны, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 4 октября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушали режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было", - сказано в нем.

Из стрелкового оружия выстрелы зафиксированы недалеко от Авдеевки и Катериновки, из автоматического станкового гранатомета - возле Водяного, из подствольного гранатомета и стрелкового оружия - неподалеку Шумов.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток зафиксировн один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было.

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