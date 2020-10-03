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03 октября 2020, суббота, 22:51 63
Силовые структуры 2020-10-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия

Боевики обстреляли позиции ВСУ из гранатомета и стрелкового оружия

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, перемирие-2020
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

Боевики, не прекратившие обстрелы даже во время пожаров на Луганщине, 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 3 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

итуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными. Наши защитники неуклонно соблюдают договоренности, вступившие в силу 27 июля 2020. С начала текущих суток, 3 октября, в полосах ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня", - говорится в нем.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Авдеевки.

На остальной территории проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина.

Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов нет.

Также указывается, что военнослужащие Вооруженных сил совместно с пожарными Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидируют пожары в Луганской области.

Сейчас продолжается ликвидация локализованных очагов пожаров вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Артема, Айдар и Станица Луганская.

Как сообщали Українські Новини, 2 октября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди украинских военных не было.

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