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  • Частицы коронавируса могут задерживаться в воздухе значительно дольше, чем предполагалось, — ученые
06 октября 2020, вторник, 17:08 191
Наука 2020-10-06T17:15:01+03:00
Українські Новини
Частицы коронавируса могут задерживаться в воздухе значительно дольше, чем предполагалось, — ученые

Частицы коронавируса могут задерживаться в воздухе значительно дольше, чем предполагалось, — ученые

Константин Долгий
США, Медицина, Наука, Пандемия коронавируса, CDC, исследования коронавируса
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels
Врач одевает защитную маску. Фото: pexels

В то время как группа европейских ученых смоделировала течение второй волны коронавируса, специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выявили, что частицы коронавируса нового типа могут пребывать в воздухе до двух часов.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Урядовий кур’єр.

Ранее предполагалось, что коронавирус способен передаваться от человека к человеку лишь при тесных контактах, когда расстояние между людьми не превышает 2 метра. Однако новые исследования показали, что мельчайшие частицы вируса задерживаются в воздухе на значительно большее время.

Новые данные демонстрируют, как коронавирус опасен в закрытых и непроветриваемых помещениях, где его частицы могут пребывать в воздухе часами и приводить к заражению людей, чьи глаза и органы дыхание не были защищены.

На фоне этого специалисты CDC обратились ко Всемирной организации здравоохранения с предложением пересмотреть некоторые рекомендации относительно борьбы с коронавирусом в закрытых помещениях.

Ученые также отметили, что несмотря на это, тесный контакт между людьми продолжает оставаться наиболее частой причиной заражения.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученый из Великобритании на собственном примере показала, какие ошибки допускают люди во время ношении защитной маски.

Также сообщалось, что в Японии разработали ультрафиолетовую лампу, которая способна уничтожать частицы коронавируса в воздухе и на поверхности предметов.

Кроме того, группа ранее переболевших COVID-19 британцев опубликовала полный список возможных симптомов, которые могут проявляться при заражении коронавирусом.

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