подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
09 октября 2020, пятница, 08:24 144
Общество 2020-10-09T08:24:49+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах

Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах

Надежда Комендантова
Карантин, Коронавирус, коронавирус в Украине, карантин в Украине
Лаборатория. Фото: pixabay
Лаборатория. Фото: pixabay

В то время как в Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки, сегодня начался 212-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

На заседании Кабмина 26 августа было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 октября.

До этой даты осталось 23 дня.

Согласно новым нормам, в зависимости от эпидемической ситуации области будут разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны.

Критериями разделения останутся заполненность коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусной инфекцией в больницах, количество тестирований на 100 тыс. населения, динамика увеличения количества новых случаев, коэффициент выявления заболевания. Согласно опубликованной Министерством здравоохранения инфографике, в "зеленой зоне" необходимо пользоваться масками, также там будет действовать ограничение на проведение массовых мероприятий (не более 1 человек на 5 кв. м), на заполненность кинотеатров (50% от общего количества мест) и на перевозку пассажиров (только сидячие места).

В "желтой зоне" к вышеуказанным ограничениям добавляется запрет на посещение учреждений, где могут находиться пожилые люди.

В "оранжевой зоне" запрещается деятельность гостиниц, работа развлекательных заведений в ночное время, плановые госпитализации, будут закрыты спортзалы, детские оздоровительные лагеря, а также предусмотрены ограничения для массовых мероприятий.

В "красной зоне" запрещается работа общественного транспорта, посещение образовательных заведений, торговых центров, кафе и ресторанов.

Иностранцы и лица без гражданства, прибывая на территорию Украины должны иметь страховой полис, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, и действует на срок пребывания на территории Украины (в том числе, на временно оккупированных территориях).

Также все категории граждан, прибывающие с временно оккупированных территорий должны пройти самоизоляцию, досрочное прекращение которой возможно в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного после выезда с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.

Карантин в Украине отменят, когда: процент заболевших украинцев останется неизменным как минимум на протяжении 10 дней; в больницах останется менее 50% пациентов с COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве за минувшие сутки количество людей, заболевших коронавирусом, увеличилось на 422 человек до 25 896, умерших - на 11 до 453.

Тем временем, МОЗ увеличивает количество тестирований в сутки за счет усиления мощности отечественных лабораторий.

 

Больше новостей о: Карантин Коронавирус коронавирус в Украине карантин в Украине

Субсидии снова урежут и ужесточат проверки. Что жд...
Зеленскому разрешили посидеть в кресле Черчиля, ун...
Всех студентов университета имени Шевченко отправи...
Сергей Щербина: Эти 5 тысяч, в лучшем случае, отло...
Хлеб и сдоба в Украине подорожают на 15% уже к концу года, – эксперт
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом
Новости
Снова антирекорд: за сутки в Украине 5,8 тысячи новых больных коронавирусом 09:27 Инфографика
Вакарчук сохраняет мандат депутата, чтобы скрываться от следствия, - Портнов 08:53
Минсоцполитики хочет отбирать квартиры и другое наследство у тех, кто не заботится о своих пожилых родителях 08:45
За последние сутки в мире зафиксирован новый рекорд по заболеваемости коронавирусом 08:29
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах 08:24
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха 14:50
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
На следующей неделе украинцев ждет три выходных 06:00
"Все четко": Зеленский рассказал о впечатлениях от саммита "Украина-ЕС" 10:10
больше новостей
Карантин в Украине длится 212 дней. Какие ограничения установлены в регионах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok